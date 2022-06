Stiri pe aceeasi tema

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Rusia este gata sa ofere garanții privind siguranța navelor dupa ce Ucraina va demina porturile. Moscova nu va folosi acest lucru in scopuri de razboi. Despre acest lucru a anunțat Noi.md cu referire la declarația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. "Cind și daca Ucraina…

- "Opriti privilegiile pentru Rusia incepand cu schema pasapoartelor de aur si dubla cetatenie. Va rugam sa nu le permiteti sa abuzeze de insula voastra", a spus presedintele Zelenski intr-un discurs de zece minute adresat parlamentului maltez."Va rog sa faceti verificari, sa vedeti ce rusi incearca sa…

- Tarile de Jos vor trimite "echipament mai greu" in Ucraina, "inclusiv vehicule blindate", a declarat, marti, premierul olandez Mark Rutte, relateaza CNN. Intr-o postare pe Twitter, premierul olandez Mark Rutte a spus ca el si ministrul olandez al Apararii Kajsa Ollongren si-au anuntat sprijinul presedintelui…

- Comitetul de Ancheta din Rusia a anuntat, joi, deschiderea unor dosare penale pentru torturarea unor soldati rusi in Ucraina, transmite Reuters, citata de Agerpres. Comitetul, care ancheteaza infractiunile grave, afirma ca mai multi militari rusi au fost luati prizonieri de fortele ucrainene in regiunile…

- In Mariupol, invadatorii ruși le ofera locuitorilor locali o alegere: fie deportarea in Rusia, fie moartea sub daramaturi, informeaza CNN . CNN a vorbit cu zece locuitori din Mariupol, cinci dintre ei au fost duși cu forța in Federația Rusa. Trei au reușit sa iasa din Rusia. Proclamat „noul primar”…

- Rusia a anuntat, luni, ca deschide o ancheta cu privire la o ”provocare” vizand ”discreditarea” fortelor ruse in Ucraina, la o zi dupa descoperirea a zeci de cadavre ale unor civili la Bucha, relateaza AFP. Directorul Comitetului rus de ancheta, Aleksandr Bastrikin, a ordonat ”sa se prezinte o evaluare…