Stiri pe aceeasi tema

- Reconstructia Ucrainei, „in sensul amplu al cuvantului”, va fi „cel mai mare proiect economic in Europa” si va pune noi baze pentru o Ucraina „sigura si moderna”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza EFE, citata de Agerpres . „Nu trebuie sa ne limitam la reconstructia a tot…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata noaptea ca reconstructia Ucrainei, „in sensul amplu al cuvantului”, va fi „cel mai mare proiect economic in Europa” si va pune noi baze pentru o Ucraina „sigura si moderna”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat sprijin international pentru a ajuta la reconstruirea tarii dupa incheierea razboiului, o nota rara de speranta in discursul sau dupa patru luni de razboi, transmite duminica dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in prezent, are suficiente oportunitați pentru a duce la un rezultat pozitiv ideea introducerii unui regim de vize cu Federația Rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, dar a cerut ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure din cauza invaziei din Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui…

- Deși nu a fost membra a fostei Uniuni Sovietice, Bulgaria era numita in acea perioada a 16-a republica sovietica. Intre cele doua popoare slave a fost mereu o legatura puternica, iar in prezent, deși oficialii bulgari au condamnat Rusia pentru razboiul pe care l-a inceput in Ucraina, populația bulgara…

- Un numar de 6.824 de mercenari straini din 63 de țari au venit in Ucraina pentru a lupta alaturi de forțele președintelui Volodimir Zelenski, a declarat duminica Ministerul rus al Apararii. Dintre acestea, 1.035 au fost „eliminați”, in timp ce cateva mii au subzistat. 400 de luptatori straini sunt…