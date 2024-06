Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers miercuri la Pokrovsk, oras situat aproape de o zona dificila a frontului in regiunea estica Donetk, pentru a se intalni cu soldatii si a vedea care este situația pe front. Zelenski a fost insoțit de comandantul-șef al armatei ucrainene, Olexandr Sirski,…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Trupele ucrainene sunt blocate in lupte intense cu armata rusa in doua zone de granița, a declarat președintele Volodimir Zelenski.Zelenski a spus ca in apropierea graniței din estul și nord-estul Ucrainei au loc „batalii aprige”, in timp ce soldații ucraineni depașiți…

- Razboi in Ucraina, ziua 809. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau video zilnic, ca luptele au avut loc sambata in șapte sate de granița din regiunea Harkovului și a numit situația din regiunea Donețk „deosebit de tensiona

- Rusia a lansat in cursul nopții un nou atac masiv cu rachete si drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. "Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv contra industriei noastre energetice!", a scrie pe Telegram ministrul Energiei, Gherman…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat ca a capturat agenți ruși in cadrul serviciului de garda al Ucrainei, care planuiau asasinarea președintelui și a altor oficiali guvernamentali de rang inalt. "Contraspionajul și investigatorii SBU au dejucat planurile FSB-ului (serviciul de securitate…

- Caderea orașului Ceasiv Iar din regiunea Donețk este, probabil, doar o chestiune de timp. Anunțul a fost facut de un ofițer de informații militare ucrainene. Rușii iși propun sa cucereasca orașul pana pe 9 mai cand sarbatoresc Ziua Victoriei. Ofițerul a comparat situația din oraș cu Avdiivka, de unde…

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…

- UPDATE 07:20 - Statele Unite ar trimite „imediat” transporturi de arme in Ucraina daca fondurile solicitate pentru a ajuta Kievul sa respinga invadatorii ruși vor fi aprobate in Congres, le-a spus vineri jurnaliștilor purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean Pierre.UPDATE 06:30 - Russell Bentley,…