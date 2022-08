Stiri pe aceeasi tema

- Este a 184-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Centrala de la Zaporojie a fost deconectata de la curent timp de doua ore. Zelenski afirma ca lumea a fost la un pas de un nou dezastru nuclear.

- Un atac rusesc asupra Harkovului a ucis cel puțin șapte persoane și a ranit alte 16, au declarat serviciile de stat de urgența din Ucraina. Președintele Ucrainei a declarat ca un bloc a fost „total distrus... Nu vom ierta, ne vom razbuna”.

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- Presedintele Volodimir Zelenski a transmis, in mesajul zilnic catre popor, ca incepe saptamana in care vor sarbatori pentru prima data Ziua Statului Ucrainean, pe 28 iulie, informeaza News.ro . „Maine incepe o saptamana importanta si simbolica. Saptamana in care vom sarbatori pentru prima data Ziua…

- Astazi, 5 iulie, Parlamentul European a votat liberalizarea exporturilor de produse agricole din Republica Moldova in UE. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, pe o rețea de socializare, transmite MOLDPRES . De asemenea, oficialul a subliniat ca acest vot reprezinta solidaritatea…

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Presedintele Ucrainei a afirmat ca se pregateste o restaurare pe scara larga a tarii, dupa razboi, dar luptele grele care se duc in Donbas vor decide „cand va veni acest «dupa»” si care vor fi granitele unde vor fi „stricate” planurile ocupantilor. „Acum e timpul ca toti ucrainenii sa fie unul - o natiune…

- Este a 102-a zi de la startul razboiului din Ucraina. Papa Francisc a declarat ca nu este momentul sa faca o vizita in Ucraina deoarece acest lucru poate cauza mai mult rau decat bine. Zelenski afirma ca peste 100 de biserici au fost distruse de rusi, de la startul conflictului militar din 24 februarie.