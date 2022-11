Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si alte orase ale Ucrainei au fost lovite de noi atacuri rusești, primele de la mijlocul lui octombrie, la cateva zile dupa o retragere umilitoare a fortelor ruse din sudul acestei tari si in plin summit al G20 care are loc in Indonezia, informeaza agentiile de presa internationale. Sirenele…

- Rușii au atacat in cursul nopții cu drone și rachete orașul Nikopol din sudul Ucrainei. Intre timp, autoritatile locale din Kiev anunța ca vor inființa 1.000 de puncte de incalzire, pentru situațiile in care "nu va exista nicio sursa de electricitate, apa si caldura" din cauza atacurilor constante ale…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a sosit marți in Ucraina, o vizita surpriza. Este prima sa deplasare in aceasta țara de la inceputul razboiului. „Ma bucur de intalnirea mea cu presedintele Volodimir Zelenski la Kiev si cu populatia din nordul tarii, unde imi voi face o idee despre viata…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…

- Continue reading SUA, tot mai ingrijorate ca Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina. Atacuri asupra hub-urilor de aprovizionare din afara Ucrainei, din tari NATO precum Polonia si Romania, una dintre optiuni at Info real.

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si 50 au fost ranite miercuri intr-un atac rus asupra unei gari din centrul Ucrainei, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in fata Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.

- Miercuri, 24 august, premierul britanic, Boris Johnson s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a marca Ziua independenței țarii vecine, promițand un nou pachet de sprijin militar, relateaza Reuters . Pachetul de 54 de milioane de lire sterline (64 milioane de euro),…