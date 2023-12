Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau zilnic adresat ucrainenilor, presedintele Volodimir Zelenski le-a multumit duminica, in ajunul Anului Nou, tuturor soldatilor si celor care au facut ca Ucraina sa poata rezista agresiunii rusesti la scara larga pentru al doilea an consecutiv. Zelenski a anuntat ca a semnat 700 de decrete…

- Republicanii continua sa blocheze aprobarea unui pachet de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Totuși, pentru ca vizita lui Volodimir Zelenski la Washington sa aiba și o parte pozitiva, președintele american Joe Biden a spus ca va aloca 200 de milioane de dolari pentru Kiev,

- Evacuarea cetatenilor ucraineni din Fasia Gaza catre un teritoriu sigur a continuat toata ziua, iar alti aproape 40 de ucraineni sunt acum in siguranta, a declarat, vineri seara, presedintele Volodimir Zelenski, scrie news.ro."Serviciile noastre de informatii si diplomatii continua evacuarea cetatenilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 622. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe fostul presedinte american Donald Trump in tara sa pentru o lectie de diplomatie in vreme de razboi. Intr-un interviu din septembrie, Trump s-a laudat ca daca va fi real

- Republica Moldova, Ucraina și Romania au semnat o declarație privind cooperarea in gestionarea bazinului riului Prut. Despre acest lucru a anunțat ministrul Protecției Mediului și Resurselor Naturale al Ucrainei, Ruslan Streleț. "Ucraina, Romania și Republica Moldova incep munca "in echipa" privind…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele doua țari la nivel de parteneriat strategic. Romania și Ucraina…

- Romania și Ucraina vor deveni oficial parteneri strategici. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va merge și in Parlament."Aceasta vizita are un caracter istoric. Ne dorim o relație bilaterala axata pe…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face, marti, 10 octombrie, prima sa vizita oficiala in Romania.Acesta a fost de presedintele Klaus Iohannis, de premierul Marcel Ciolacu. Se va intalni cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si va sustine un discurs in plenul comun.Inainte de declaratii…