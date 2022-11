Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși instalați in regiunea ucraineana Herson, parțial ocupata de ruși, a declarat ca pana la 70.000 de oameni urmeaza a fi "evacuați" de pe malul estic al raului Nipru. Anunțul a fost facut pe fondul contraofensivei forțelor ucrainene pe malul celalat al raului, cu scopul de redobandire…

- Ucraina a cerut vineri o misiune internationala de observare la barajul de la Kahovka, dupa ce a acuzat Rusia ca a minat acest obiectiv din regiunea ocupata Herson din sud, informeaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina si cresterea inflatiei au impins in saracie peste 4 milioane de copii din Europa de Est si Asia Centrala, inclusiv din Romania, potrivit unui raport difuzat luni de agentia Natiunilor Unite pentru copii UNICEF, citat de DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Turcia nu recunoaște decizia Republicilor Populare Donețk și Lugansk (DR, LNR), regiunilor Zaporojie și Herson de a adera la Rusia. Acest lucru se menționeaza intr-o declarație pe site-ul Ministerului turc de Externe. "In conformitate cu poziția pe care am luat-o in 2014, respingem decizia Rusiei de…

- Patru dintre cele cinci țari ale Uniunii Europene care se invecineaza cu Rusia au inceput sa refuze luni la miezul nopții turiștii ruși, spunand ca aceștia nu ar trebui sa calatoreasca atat timp cat țara lor este in razboi cu Ucraina, relateaza Reuters . Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au impus…

- Cipru ar fi incheiat un acord pentru achiziționarea sistemului de aparare aeriana Iron Dome (Cupola de Oțel) de la Israel, iar ințelegerea ofera Statelor Unite o oportunitate unica de a determina Nicosia sa transfere vechile sale sisteme rusești de aparare catre Ucraina, scrie Forbes.

- Pe masura ce invazia rusa in Ucraina merge mai departe incep sa razbata pana si la televiziunile publice strict controlate ecouri despre sprijinul in scadere al publicului rus, propagandistii Kremlinului plangandu-se ca tinerii rusi nu sunt dispusi sa moara in acest razboi, relateaza jurnalista Julia…