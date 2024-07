Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat miercuri ca militarii rusi lucreaza in continuare la crearea unei „zone tampon” in regiunea ucraineana Harkov, la frontiera cu Rusia, pentru a limita atacurile ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod, insa acest lucru necesita timp, potrivit purtatorului de cuvant Dmitri Peskov.

- In acest context, presedintele Volodimir Zelenski a facut apel la aliatii sai occidentali sa "accelereze" livrarile de arme."Rusii au atacat orasul Vilnіansk, in regiunea Zaporojie, iar inamicul a ucis sapte persoane. Doi dintre morti erau copii", a transmis Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii.Zece…

- Mai multi inalti oficiali rusi au avut reactii virulente vineri, dupa ce un responsabil american a indicat joi ca presedintele american Joe Biden a dat in sfarsit unda verde Ucrainei sa loveasca tinte pe teritoriul rus, langa orasul Harkov.

- Rușii fac pregatiri pentru deschidera unui nou front in nordul Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, pentru Reuters. La mai mult de 27 de luni dupa lansarea invaziei in Ucraina, Rusia isi suplimenteaza desfasurarea de efective si echipamente pe front, spune ministrul ucrainean,…

- Razboi in Ucraina, ziua 820. Un atac aerian rusesc asupra orașului Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a distrus o cafenea, a avariat o cladire rezidențiala din apropiere și a incendiat o benzinarie, iar oficialii locali au declarat ca zece persoane au

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Razboi in Ucraina, ziua 807. Numeroase blindate rusești au atacat vineri granița din nord-estul Ucrainei. De asemenea, regiunea ucraineana Harkov a fost puternic bombardata. Ucrainenii au respins atacurile și au trimis in zona intariri, deoarece cred ca r