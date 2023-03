Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.

- Trupele ruse incearca sa extinda geografia ofensivei și sa sparga apararea ucrainenilor in direcția Lyman, unde trupele Kievului sunt in inferioritate a anunțat marți pe Telegram ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Malyar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Și rușii, și ucrainenii au „forțe semnificative” in Zaporojie Britanie, a transmis Ministerul britanic al Apararii. Intre timp, in Bahmut au loc lupte sangeroase, in timp ce mercenarii Wagner și-au consilidat forțele in Soledar. Mark Milley, șeful Statului Major al SUA, spune ca in acest an, va fi…

- Potrivit ultimelor evaluari ale razboiului din Ucraina, ministerul britanic al Apararii precizeaza ca forțele armate ruse s-ar putea confrunta cu doua posibile scenarii in caazul unei contraofensive majore din partea ucrainenilor.

- Ucraina a actualizat numarul de soldati rusi pe care crede ca i-a ucis la 110.740, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 ranite, pe 6 decembrie, de bombardamentele trupelor de ocupație ale Federației Ruse asupra orașului Bahmut, in timpul incetarii focului propus de Rusia.

- Armistițiul de 36 de ore anunțat joi de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a intrat in vigoare. Totuși, ucrainenii nu au acceptat propunerea rușilor deoarece se tem ca este o capcana. Armistițiul de 36 de ore anunțat de Vladimir Putin a intrat in vigoare vineri, potrivit televiziunii ruse de stat…