- Comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Olesciuk, a raportat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Rusia a lansat un nou atac asupra teritoriului ucrainean, folosind atat drone, cat si rachete. Potrivit lui Olesciuk, cinci regiuni au fost vizate de bombardamente inamice. Armata de invazie…

- Un copil a fost ucis si cinci persoane ranite, intr-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii ruse Krasnodar, in sud-vestul Rusiei, a anuntat vineri guvernatorul acestei regiuni, Veniamin Kondratiev, informeaza...

- Potrivit unor surse, Ucraina a atacat cu drone un aerodrom militar din regiunea rusa Osetia de Nord, in Caucazul rus, fiind o operațiune speciala a GUR. Este primul atac cu drone ce a vizat Osetia de Nord, situata la circa 1.500 de km de frontiera ucraineana, de la declansarea invaziei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 829. Premierul Ungariei, Viktor Orban, care are legaturi stranse cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a spus ca exista din ce in ce mai multe semne ca Europa se pregateste pentru actiuni militare.

- Vladimir Putin sustine ca operațiunile ofensive ale Rusiei in nordul regiunii Harkov sunt parte a eforturilor de a crea o „zona tampon” pentru a proteja teritoriile de granița ale Rusiei de atacurile ucrainene. Volodimir Zelenski spune ca forțele ucrainene au stabilizat frontul din Harkov și ca forțele…

- Ucraina a apelat in ultimele saptamani la o arma neobișnuita pentru a lansa atacuri cat mai adanc pe teritoriul Rusiei: un avion mic controlat de la distanța și plin de explozibili, care seamana cu unele variante de Cessna, potrivit Business Insider.

- Razboi in Ucraina, ziua 806. Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului mi

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Ucraina a avertizat in legatura cu posibile intreruperi de energie electrica la sfarsitul zilei, in urma unui nou atac "masiv" al Rusiei asupra retelei sale energetice.