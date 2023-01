Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale vor livra Ucrainei 321 de tancuri, a declarat ambasadorul Ucrainei in Franta, citat de CNN. „Inca de astazi, numeroase tari si-au confirmat oficial acordul de a livra 321 de tancuri grele Ucrainei”, a declarat vineri Vadim Omelcenko, intr-un interviu acordat postului de televiziune…

- Kremlinul a declarat vineri ca livrarea de tancuri catre Ucraina nu va „schimba nimic” in situația de pe teren, acuzand țarile occidentale ca intrețin „iluzia” unei posibile victorii militare a Kievului. Comentariile Moscovei vin in contextul in care țarile care sprijina Ucraina din punct de vedere…

- Zelenski a intensificat apelurile pentru aprovizionarea cu tancuri grele și a cerut "hotarare și rapiditate" in luarea deciziilor din partea aliaților occidentali. Țarile NATO sunt pe cale sa anunțe noi "arme mai grele" pentru Ucraina, a declarat șeful alianței.

- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa-i furnizeze Ucrainei sprijin in contextul in care Rusia nu da semne ca renunta la intentiile sale, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite duminica BBC. Stoltenberg a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sprijinul militar va…

- Daca-i intinzi o ramura de maslin unui urs, iți va smulge brațul. Iarna abia a inceput și au aparut deja indicii ingrijoratoare cum ca mari țari europene – și UE – iși atenueaza poziția in privința Ucrainei și merg pe fagașul dorit de Rusia. In cursul vizitei sale de stat in SUA de saptamana trecuta,…

- Franta ar trebui sa nu mai livreze tunuri de tip Caesar Ucrainei, pentru ca ”nu poate ajuta Ucraina (...) in detrimentul propriei securitati”, considera sefa grupului deputatilor din cadrul Rassemblement nationale (RN, extrema dreapta) Marine Le Pen, in contextul in care Kievul a primit de la Paris…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Armata franceza a inceput, marti, incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania pentru a intari flancul estic al NATO, scrie AFP, potrivit hotnews.ro. Aceasta este „ultima etapa dintr-o operatiune logistica complexa, ce a constat in transportul…