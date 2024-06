Ucraina ar urma sa primeasca din Israel opt sisteme antiaeriene Patriot, in urma unui acord negociat cu ajutorul SUA. Acordul a fost deja discutat la nivel de miniștri și inalți funcționari din cele trei țari, scrie Financial Times. Un astfel de transfer ar reprezenta o schimbare radicala in capacitațile defensive ale Ucrainei, care dispune in acest moment de doar patru sisteme Patriot, furnizate de SUA și de Germania.