- Nu mai putin de 5,5 miliarde de euro din totalul de 17 miliarde de euro in active rusesti inghetate de UE dupa declansarea de catre Moscova a razboiului impotriva Ucrainei se afla in Luxemburg, a declarat marti ministrul de externe Jean Asselborn in fata parlamentului, relateaza dpa.

- Uniunea Europeana a blocat active rusesti in valoare de peste 17 miliarde de euro in cadrul sanctiunilor aplicate Rusiei dupa invadarea Ucrainei, a declarat comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, publicatiilor din grupul belgian Funke, preluate sambata de dpa, informeaza AGERPRES . „Pana…

- Uniunea Europeana ar putea finanta reconstructia, costisitoare, a Ucrainei fara a-si pune in pericol ratingul sau AAA, cea mai buna nota posibila, potrivit unui studiu publicat marti de agentia de evaluare financiara Scope, informeaza Reuters. Una dintre conditiile prealabile pentru ca UE sa isi…

- Calculul a fost facut de revista Forbes. Deși nu exista o lista detaliata cu toate armele la care a apelat armata lui Putin, chiar liderul rus a explicat ca loviturile masive au fost date cu arme de inalta precizie și cu raza lunga de acțiune, lansate din aer, de pe mare și terestru.Atacul anterior…

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin estimeaza ca ”50.000 de civili probabil au fost ucisi” in Ucraina de la inceputul razboiului rus, relateaza BFMTV . „In acest stadiu, putem dovedi ca cel putin 7.497 de civili, inclusiv 416 copii, au fost ucisi”, a declarat procurorul general postului francez.…

- SUA sunt dispuse sa sprijine finanțele Ucrainei cu un 1,5 miliarde de dolari pe luna, pe tot parcursul razboiului impotriva Rusiei, și iși forțeaza astfel aliații europeni sa se angajeze la sume similare, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

- Președintele rus a respins apelurile comandanților de pe front prin care cereau sa li se permita retragerea din Herson, un oraș de importanța vitala din sudul Ucrainei. Oficialii americani afirma ca, in ultimele saptamani, președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, s-a implicat tot mai direct in planurile…

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa.