Statele Unite și NATO nu reușesc sa acopere necesarul de muniție al Kievului. Un militar ucrainean a spus ca nu mai are muniție americana, așa ca trage doar asupra grupurilor de lupta inamice care reprezinta o amenințare serioasa. "Cand sunt doi sau trei soldați, nu mai trag; doar daca e o situație critica, sa zicem zece inși care se apropie de infanteria noastra, intram in acțiune", a declarat acesta.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 12 decembrie, ora 02.30: Adevarata mișcare prin care Vladimir Putin va conduce…