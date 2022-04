Stiri pe aceeasi tema

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Situația din Ucraina a ajuns inca de zilele trecute in atenția Curtii Penale Internationale (CPI). Anunțul a fost facut chiar pe 28 februarie de un oficial al instituției, care vorbea despre deschiderea "cat mai rapida" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime…

- "Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca in Ucraina au fost comise presupuse crime de razboi si crime impotriva umanitatii", a declarat procurorul CPI, Karim Khan, potrivit unui comunicat remis presei.Karim Khan si-a exprimat saptamana trecuta "ingrijorarea tot mai mare" cu privire…

- Turcia, țara membra NATO, limiteaza accesul navelor de razboi rusești in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, intr-un interviu acordat CNN Turk, potrivit Reuters. Turcia, stat membru NATO, și-a schimbat duminica retorica, numind asaltul Rusiei asupra Ucrainei…

- Situația din estul Ucrainei este critica! Vladimir Putin a ordonat luni seara trupelor ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina pentru o misiune de menținere a pacii in Donețk și Lugansk. Ordinul a fost dat la scurt timp dupa ce Kremlinul a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…