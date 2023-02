Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca Ucraina continua sa aiba o fereastra de oportunitate pentru a iniția contraofensive la scara larga in urmatoarele cateva luni, dar capacitatea sa de a face acest lucru se bazeaza probabil in mare masura pe viteza și amploarea cu care Occidentul ii ofera materialul necesar, in special tan

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Aparatorii Ucrainei se apropie de Kremna in regiunea Lugansk. Ofensiva forțelor armate ale Ucrainei continua. In plus, rușii incearca sa incercuiasca Bakhmut in regiunea Donețk, „dar nu reușesc”, transmit analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), care au vorbit despre situația de pe…

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…

- Armata rusa a lovit Hersonul joi "de peste 16 ori", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce orasul, eliberat de fortele guvernamentale pe 11 noiembrie, este supus unui bombardament violent care l-a privat de electricitate.

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Rusia pregatește evacuarea intr-una dintre regiunile de la granița cu Ucraina. Forțele ucrainiene se pregatesc de o noua ofensiva at Info real.