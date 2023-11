Stiri pe aceeasi tema

- La peste 20 de luni de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, a declarat miercuri ca isi vede armata cum este prinsa intr-un razboi pozitional static, relateaza joi DPA, potrivit Agerpres. "Razboiul trece acum intr-o noua etapa: ceea…

- Comandantul Forțelor Armate ucrainene, Valeri Zalujnii, 50 de ani, a declarat, intr-un interviu pentru The Economist, preluat de Ukrainska Pravda, ca „fara o combinație de noi tehnologii pentru a invinge armata rusa, risca, un razboi prelungit de tranșee care ne-ar putea epuiza”.Generalul a descris…

- Foști mercenari ai Grupului Wagner se alatura batalionului Akhmat din Cecenia și se indreapta catre razboiul din Ucraina, a confirmat comandantul batalionului Akhmat Apti Alaudinov intr-un interviu din 28 octombrie, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in ultimul lor raport.Alaudinov…

- Razboi in Ucraina, ziua 608. Rusia concentreaza pe teritoriul ucrainean ocupat peste 400.000 de soldati, ceea ce ii permite sa desfasoare simultan operatiuni de anvergura pe diferite sectiuni ale frontului, a declarat la postul Kiev TV un reprezentant al

- Din 24 februarie 2022 pana in 20 octombrie 2023, Fortele de Aparare ale Ucrainei au eliminat 292.060 de soldati rusi, dintre care 1.380 numai in 19 octombrie, a anuntat Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, potrivit News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Ucraina are nevoie constanta de oameni pentru a inlocui zecile de mii de soldați uciși sau raniți pe campul de lupta, in contextul in care statul se confrunta cu o corupție generalizata in randul oficialilor responsabili cu recrutarea militara. Totodata, dupa mai bine de un an și jumatate de razboi,…