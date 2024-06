Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Curtea Penala Internationala (CPI) investigheaza presupusele atacuri cibernetice rusesti asupra infrastructurii civile ucrainene ca posibile crime de razboi. Patru surse care cunosc acest caz au facut declarații pentru Reuters. Aceasta este prima confirmare ca atacurile in spatiul cibernetic…

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Trupele ruse și-au intensificat atacurile pe frontul de la Avdiivka, unde au avut loc 45 de atacuri in ultimele 24 de ore, a anunțat Statul Major al armatei ucrainene. 146 de lupte s-au dat pe toata linia frontului in acest interval. Rușii au lansat 60 de atacuri cu rachete și 90 de lovituri aeriene…

- Rusia a lansat in cursul nopții un nou atac masiv cu rachete si drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. "Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv contra industriei noastre energetice!", a scrie pe Telegram ministrul Energiei, Gherman…

- Armata ucraineana afirma ca Rusia a intensificat pe front utilizarea ilegala a substanțelor chimice, precum gazele lacrimogene, pentru a incerca sa "curețe" tranșeele, in contextul in care incepe sa faca progrese mai mari in estul Ucrainei, la mai mult de doi ani de la inceputul invaziei pe scara larga,…

- Atacurile nocturne rusești continua pe masura ce Ucraina ramane fara muniție și sisteme antiaeriene.Unitațile de aparare aeriana ucrainene au distrus 17 dintre cele 24 de drone de tip Shahed pe care Rusia le-a lansat peste noapte, precum și o racheta de croaziera ghidata Kh-59, a informat Forțele Aeriene…

- Razboi in Ucraina, ziua 775. Soldații ucraineni descriu atacuri ilegale cu gaze „aproape zilnic”, in timp ce invadatorii ruși incearca sa-i disloce de pe pozițiile pe care sunt, potrivit The Guardian.

- Estimarea distrugerilor provocate de in razboi de atacurile cu drone și rachete sau bombardamente poate fi realizata cu ajutorul unei aplicații create de un student de Facultatea de Inginerie a Universitații din Galați A aparut un soft pentru estimarea distrugerilor de cladiri in razboi! In conflictul…