- Rusia a afirmat marti ca a lovit mai multe avioane de lupta Su-27 la o baza aeriana ucraineana, declansand o dezbatere in Ucraina cu privire la capacitatea acesteia de a-si securiza aerodromurile inainte de livrarea asteptata de avioane F-16.

- Seful armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca fortele ucrainene sunt intr-o situatie dificila in regiunea Harkov, dar ele fac tot posibilul pentru a rezista in fata ofensivei ruse, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres."Unitatile fortelor de aparare duc batalii defensive intense, incercarile…

- Seful armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca fortele ucrainene sunt intr-o situatie dificila in regiunea Harkov, dar ele fac tot posibilul pentru a rezista in fata ofensivei ruse, transmite duminica Reuters. Rusia a lansat vineri un nou asalt de pe teritoriul sau asupra regiunii ucrainene…

- Brigada mecanizata separata 110 din Ucraina a doborat un alt avion de vanatoare rusesc Su-25, a susținut unitatea la 11 mai.Aceasta nu a precizat unde a avut loc doborarea, dar se știe ca brigada opereaza in direcția Avdiivka, in regiunea Donețk.Su-25 este folosit pentru a oferi sprijin aerian apropiat…

- Rusia a afirmat miercuri ca a lovit sediul de comanda al gruparii Sud a armatei ucrainene, care are sediul in portul Odesa. "Cartierul general al comandamentului operational al gruparii Sud a Fortelor Armate ale Ucrainei a fost lovit de aviatia operationala si tactica, de fortele de rachete si artilerie",…

- Regiunea Odesa din sudul Ucrainei a fost vizata de un nou atac cu rachete. Infrastructura civila din zona a fost lovita in noaptea de marți spre miercuri și cel puțin trei oameni au murit, a anunțat guvernatorul local, Oleg Kiper. In același timp, Ministerul Apararii de la Moscova a transmis miercuri…

- Fortele aeriene ale armatei ucrainene au distrus in noaptea de luni spre marti toate cele 20 de drone Shahed cu care Rusia a atacat Ucraina, a anuntat pe Telegram comandantul fortelor aeriene, Nikolai Olesciuk, relateaza Ukrainskaia Pravda, potrivit News.ro.

- In timp ce de la Moscova, purtatorul de cuvant al lui Putin declara ca exista un iminent razboi intre NATO și Rusia, Secretarul de stat Anthony Blinken anunța o rasturnare de situație cu Ucraina in NATO, inclusiv creșterea sprijinului SUA in efortul ucrainean de razboi. Anthony Blinken anunța o rasturnare…