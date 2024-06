Rusia a revendicat duminica preluarea sub control a doua noi sate in estul Ucrainei, dupa cucerirea unui al treilea in ajun, continuandu-si presiunea lenta asupra unui adversar care duce lipsa de oameni si munitii, relateaza France Presse. Ministerul rus al Apararii a indicat in raportul sau zilnic ca trupele ruse au cucerit localitatea Spirne, in apropierea orasului Lugansk, aflat deja sub controlul Moscovei, si a asezarii Novoaleksandrovka, situat in apropiere de Oceretino.