- Rușii au lovit vineri noaptea o instalație infrastructura energetica critica din regiunea Liov. Rusia a lansat rachete de croaziera și drone Shahed in Ucraina. „Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei instalații critice de infrastructura energetica din regiunea Lviv. Un incendiu a izbucnit.…

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Comandantul Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Olesciuk, a raportat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit lui Olesciuk, ocupantii rusi au folosit 100 de rachete și drone, peste 80 dintre acestea fiind doborate de apararea antiaeriana…

- Rusia a lansat 29 de drone kamikaze Shahed in mai multe regiuni din Ucraina, noaptea trecuta. Forțele Aeriene ucrainene au anunțat ca toate aparatele au fost doborate, relateaza Kyiv Independent. Duminica, cel putin cinci persoane au fost ucise si 16 ranite, intr-o zona de recreere din afara orasului…

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Razboi in Ucraina, ziua 807. Numeroase blindate rusești au atacat vineri granița din nord-estul Ucrainei. De asemenea, regiunea ucraineana Harkov a fost puternic bombardata. Ucrainenii au respins atacurile și au trimis in zona intariri, deoarece cred ca r