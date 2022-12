Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o noua lege ce prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru „sabotori”, subliniind emergenta amenintarilor teroriste, inclusiv din partea unor cetateni straini, pe fondul conflictului din Ucraina, informeaza AFP. Anul acesta, autoritatile ruse au adoptat mai multe legi…

- Invazia Rusiei in Ucraina va continua indiferent de vreme, a spus, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, sugerand, in conditiile in care zapada si temperaturile scazute se fac simtite inclusiv la Kiev, ca milioane de ucraineni trebuie sa sufere de frig din cauza conducatorilor lor,…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor "programe de vacanța…

- Acesta susține ca mercenarii reprezinta o amenințare mai mare pentru Republica Moldova decat pentru Ucraina. In zona ar putea fi transferați și agenți FSB ai Kremlinului. Situația este tot mai tensionata in regiune, mai ales pe fondul protestelor masive cauzate de scumpiri. Grupul Wagner este considerat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, invins, recurge la scheme din ce in ce mai otravitoare, forțand capitalele occidentale sa puna in practica scenariile sale criminale. El terorizeaza ucrainenii din orașele din spatele frontului, este suspectat ca a sabotat conductele de gaz catre Europa și, cel mai…

- Papa Francisc a adresat un apel la incetarea ostilitaților adresat explicit președinților Federației Ruse și Ucrainei, in cadrul rugaciunii „Ingerul Domnului”, de duminica, 2 octombrie 2022, ținuta in fața a mii de de oameni prezenți in Piața Sfantul Petru, transmite Vatican News . „Desfașurarea razboiului…

- Premierul Nicolae Ciuca a reactionat, vineri, dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin privind anexarea a patru regiuni ale Ucrainei. Seful Executivului transmite ca Romania continua sa fie aproape de Ucraina, impotriva incercarii Federatiei Ruse de a anexa teritoriul ocupat ilegal si condamna comportamentul…

- Republica Moldova s-a aflat in vizorul intereselor expansioniste rusești inca din anul 2014, iar Moscova a demonstrat pe parcursul a 30 de ani ca nu pune preț pe suveranitatea, integritatea și neutralitatea țarii noastre. Astfel de declarații au fost facute de Igor Boțan la o dezbatere privind „noile…