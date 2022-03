Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis avertizari meteo de vreme rea pentru zilele urmatoare. Ninsori crunte sunt așteptate acum la Harkov, Donețk și Lugansk. O mare parte din estul Ucrainei va fi acoperita de zapada in plin razboi, in timp ce mulți alți ucraineni incearca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…

- A doua runda de negocieri între delegațiile ruse și ucrainene este programata pentru 2 martie, a scris marți publicația ucraineana Zerkalo Nedeli, potrivit TASS. Asta dupa ce discuțiile de luni nu au dus la rezultate concrete. O alta media ucraineana, Glavkom, citând surse…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei. "In prezent, se observa miscari de echipament militar in peninsula de la frontiera administrativa", a anuntat institutia ucraineana…

- Lumea este in fata unui "moment de pericol", a atentionat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, denuntand din nou "incalcarile" comise de Moscova la adresa Kievului, informeaza AFP. "Decizia Rusiei de a recunoaste asa-zisa 'independenta' a regiunilor Donetk si Lugansk - si urmarea -…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…

- Rusia este atacata de sancțiunile economice și financiare din Occident, dupa ce președintele Vladimir Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Uniunea Europeana a aprobat inghețarea activelor și interzicerea vizelor pentru cei 351 de deputați ruși…