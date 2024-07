Stiri pe aceeasi tema

- Riposta Ucrainei la Belgorod - Patru persoane au fost ucise de lovituri ucrainene in regiunea rusa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, in ultimele 24 de ore, a declarat marti guvernatorul regiunii. "Aceste 24 de ore au fost foarte dificile pentru regiunea Belgorod. Patru persoane au murit, 20 au fost…

- Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au solicitat Uniunii Europene sa construiasca o linie de aparare de-a lungul frontierei blocului cu Rusia și Belarus pentru a proteja UE de amenințarile militare și de alte acțiuni daunatoare din partea Moscovei. Curtea Penala Internationala (CPI) a emis pe numele…

- In ultimele 24 de ore, cele mai multe confruntari au avut loc in sectorul Pokrovsk al frontului, iar forțele ucrainene au respins mai multe tentative de inaintare ale rușilor. 60 de lupte s-au dat in intervalul menționat, potrivit Statului Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat doua rachete și…

- Comandantul ucrainean responsabil de linia frontului din Harkov (nord-est) a fost inlocuit pe fondul ofensivei ruse, a anuntat luni comandamentul grupului de trupe Hortita, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat vineri ca trupele rusesti au capturat 547 de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina in acest an, iar in prezent fortele ucrainene se retrag pe toata linia frontului, relateaza TASS.

- Presedintele francez Emmanuel Macron declara joi pentru The Economist ca o trimitere de trupe la sol in Ucraina nu este exclusa, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, iar Kievul cere acest lucru, relateaza AFP.

- Comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca situația de pe linia frontului s-a inrautațit in urma multiplelor atacuri rusești, scrie BBC. „Situația de pe front s-a inrautațit”, a declarat duminica generalul Sirski intr-o postare pe Telegram. El a confirmat ca forțele ucrainene…

- Forțele ruse au atacat regiunea ucraineana Zaporojie de peste 340 de ori in ultima zi, au anunțat autoritațile locale, adaugand ca o persoana a fost ranita și mai multe case, distruse. Potrivit Ucrainei, in ultimele 24 de ore, pe linia frobtului au avut loc peste 130 de confruntari, cele mai multe in…