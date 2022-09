Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar putea deplasa la New York pentru a participa la dezbaterea generala a Adunarii Generale a ONU, potrivit unor diplomati. Aceasta vizita ar putea fi prima deplasare a lui Zelenski in afara Ucrainei de la declansarea invaziei ruse, informeaza miercuri dpa,…

- Ucraina a calificat joi drept ”minciuna si propaganda” afirmatiile Moscovei conform carora ar fi ucis circa 200 de soldati ucraineni in atacul cu racheta efectuat miercuri asupra unei gari din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac soldat conform Kievului cu moartea a peste 20 de civili, relateaza…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca autoritațile au ordonat evacuarea obligatorie a populației din estul regiunii Donețk, locul unor lupte violente cu Rusia, potrivit Sky News. Președintele ucrainean a spus ca sute de mii de persoane care se afla inca in zonele de lupta din regiunea…

- Prima doamna a Ucrainei a vorbit, intr-un interviu pentru revista Vogue, despre rezistenta ucraineana la invazia rusa, anunta site-ul presedintiei ucrainene. Sotia presedintelui Volodimir Zelenski a vorbit despre rezistenta ucraineana la invazia rusa si despre munca si viata ei in acest moment. „Dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- „Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunta ca a fost invitat sa vorbeasca la Summitul NATO de la Madrid si la reuniunea G7. De asemenea, el afirma ca a avut discutii importante cu lideri politici pentru sustinerea candidaturii Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeana. ”Raspunsul la candidatura…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete anti-nava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN. Liderul de la Casa Alba a facut acest anunt intr-un…