- In data de 24.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.421 de persoane, dintre care 8.337 de cetateni ucraineni (in creștere cu 8,1% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.098 cetateni ucraineni (in…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a verificat 200 de atacuri asupra unitaților medicale din Ucraina de la inceputul razboiului, a declarat marți directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, cerand Rusiei „sa opreasca acest razboi”.

- Consilierul presedintelui Ucrainei, Alexei Arestovici, considera ca razboiul din Ucraina va trece frontierele tarii sale, iar „umbra razboiului”, deja a cazut deasupra tarile vecine, Moldova si Belarus.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a inregistrat, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 3.838 de victime civile, 1.611 ucise si 2.227 raniti, potrivit ultimei raportari oficiale. De asemenea, Parchetul General al Ucrainei transmite ca, pana in data de 7 aprilie, 167 de copii au fost…

- ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei”, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, Zelenski, intr-un nou mesaj video postat pe Facebook, citat de Euromaidan Press. Presedintele ucrainean…

- Tottenham Hotspur a invins Everton, luni, pe teren propriu, in etapa a XXVIII-a din Premier League, cu scorul de 5-0, la finalul unei partide in care capitanul Harry Kane a reușit o dubla. Inceputul meciului a fost marcat de un omagiu adus de gazde victimelor razboiului din Ucraina.