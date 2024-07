Riposta Ucrainei la Belgorod - Patru persoane au fost ucise de lovituri ucrainene in regiunea rusa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, in ultimele 24 de ore, a declarat marti guvernatorul regiunii. "Aceste 24 de ore au fost foarte dificile pentru regiunea Belgorod. Patru persoane au murit, 20 au fost ranite, 17 sunt inca in institutii medicale, doua fiind in stare grava", a scris guvernatorul Viaceslav Gladkov, pe Telegram. Primarul orasului Belgorod, Valentin Demidov, a anuntat anterior ca fortele ucrainene au lansat atacuri nocturne in toata regiunea.