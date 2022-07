Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand, Ministerul Afacerilor Externe a fost nevoit sa convoace reprezentantul Canadei in tara noastra din cauza unei exceptii absolut inacceptabile de la regimul de sanctiuni impotriva Rusiei. Nu este vorba doar despre niste turbine Nord Stream pe care Canada nu ar trebui sa le aiba, dar pe…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca țara ar putea deveni un participant la negocierile privind exportul de cereale din porturile ucrainene. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. In cadrul demersului de presa, Lavrov a anunțat ca Rusia este pregatita pentru negocieri privind cerealele…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis miercuri ca masura crearii unor tribunale pentru „investigarea acțiunilor Rusiei” e absurda, iar ideea de a pedepsi Moscova, in condițile in care dispune de cel mai mare arsenal nuclear, reprezinta in mod potential o amenintare pentru existenta umanitatii,…

- Rusia vrea razboi mondial, incercand sa extinda confruntarea militara și in afara Europei. Un inalt oficial de la Moscova a acuzat Japonia ca ar avea „planuri revizioniste” in ceea ce privește Japonia. Aceasta idee a fost enunțata de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolay Patrushev,…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…

- Ministri din 40 de tari, reuniti vineri dupa-amiaza intr-o conferinta la Berlin, incearca sa gaseasca „solutii” concrete la criza alimentara provocata de razboiul din Ucraina, transmite AFP. Intitulata ‘Sa ne unim pentru securitatea alimentara mondiala’, conferinta, la care participa si secretarul de…

- Peste 620 de mii de ucraineni sunt acum deconectați de la civilizație: fara curent electric, fara internet, fara apa calda și fara mass-media, dar la iarna va fi mult mai greu, scrie publicația ucraineana „ Ekonomicina pravda ”. Președintele Volodimir Zelenski trage deja un semnal de alarma privind…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț