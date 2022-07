Stiri pe aceeasi tema

- O mare coloana de vehicule militare rusesti a trecut vineri prin orasul ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, indeptandu-se catre regiunea Zaporojie, a declarat un consilier al primarului din Mariupol sambata, in ziua cand ministrul rus al apararii Serghei Soigu a anuntat ca a ordonat trupelor ruse…

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Un numar nedeterminat de americani, mulți cu pregatire militara, se afla in Ucraina, luptand cu forțele ruse, atat alaturi de ucraineni, cat și de voluntari din alte țari, chiar daca forțele SUA nu sunt direct implicate in lupte, in afara de trimiterea de material militar, ajutor umanitar și bani. Harrison…

- ''Evacuarea civililor din Azovstal a inceput. Un prim grup de circa 100 de persoane se indreapta spre teritoriul controlat (de Ucraina). Maine ii vom primi la Zaporojie'', a scris pe Twitter presedintele ucrainean.Comitetul International al Crucii Rotii a confirmat de asemenea ca operatiunea de evacuare…

- Soldații ruși au inceput sa ceara ca proprietarii magazinelor din unele localitati sudice, cazute in mana Moscovei, sa renunte la produsele ucrainene si la moneda nationala hrivna, folosind in schimb rubla, a informat vineri administratia militara regionala din Zaporojie, relateaza EFE, citata de Agerpres.Noile…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Pentru noaptea de Paște, se pregatesc mai multe bombardamente asupra bisericilor din Ucraina, bombardamente menite sa faca un adevarat masacru, afirma Ambasada Rusiei in Republica Moldova. Nu, protagoniștii n-ar fi, ca pana acum, soldații ruși, ci chiar forțele ucrainene care acționeaza la comanda liderilor…