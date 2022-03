Stiri pe aceeasi tema

- Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia luni,…

- Imagini din satelit ale agentiei spatiale americane (NASA) au aratat ca, de cand a inceput invazia rusa, Ucraina s-a intunecat complet pe timp de noapte, iar luminile din principalele orase au disparut.

- Ucraina a transmis Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ca au inceput reparatiile la liniile electrice de la centrala nucleara de la Cernobil, iar tehnicienii au facut unele progrese. Exista inca daune in afara amplasamentului, dar lucrarile continua, ”in ciuda situatiei dificile…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 8 Rusia a interzis Facebook, potrivit unui raport…

- Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (IAEA), Rafael Mariano Grossi, a declarat ca sistemele de securitate ale centralei nucleare Zaporozhye nu au fost afectate. Acum stația se afla sub controlul armatei ruse. Acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la conferința…

- ”E important sa spunem ca toate sistemele de siguranta ale celor sase reactoare ale centralei nu au fost afectate deloc si ca nu a au existat scurgeri de material radioactiv. Important este ca sistemul de monitorizare a radiatiilor este, de asemenea, pe deplin functional” a declarat directorul general…

- Ucraina nu a detectat nicio modificare a nivelului de radioactivitate la centrala Zaporojie, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce vineri a izbucnit un incendiu in urma bombardamentelor rusești. Incendiul nu a afectat echipamente „esențiale”, a adaugat AIEA. ⚡️This…