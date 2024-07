Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 19:50 - Putin il destituie pe adjunctul ministrului de externe responsabil de relatiile cu EuropaPresedintele rus Vladimir Putin l-a destituit din functie pe prim-viceministrul rus de externe Vladimir Titov, care era responsabil de relatiile cu Europa in Ministerul de Externe de la Moscova, conform…

- Armata ucraineana s-a retras din satul Urojaine din regiunea Donețk, a spus pentru joi lt-colonel Nazar Voloșin, purtatorul de cuvant al grupului de forțe Hortiția, citat de Interfax. Retragerea din satul situat pe linia sudica a frontului, in apropiere de regiunea Zaporojie, a avut loc pentru ca inamicul…

- Rusia a anuntat ca fortele sale au cucerit un sat in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce Moscova continua sa avanseze incet pe campul de lupta, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Rusia a anuntat sambata ca fortele sale au cucerit un sat in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce Moscova continua sa avanseze incet pe campul de lupta, potrivit sinardaily.my. Ministerul rus al Apararii a declarat ca trupele sale au „eliberat satul Sokil”, la circa 30 de kilometri nord-vest…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, luni, ca armatele sale au cucerit inca doua localitați in estul Ucrainei, una in regiunea Harikov, alta in regiunea Donețk, transmite oficiosul Kremlinului, Tass.

- Rusia a revendicat cucerirea unei mici localitati, Umanske, din regiunea Donetk, in estul Ucrainei. Localitatea, care avea 180 de locuitori inainte de inceputul razboiului, este situat- la circa 25 km nord-vest de orasul Donetk. Potrivit unei declarații a noului ministru rus al apararii, Andrei Belousov,…

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca fortele sale au cucerit cinci sate de frontiera in regiunea ucraineana Harkov, unde Moscova a lansat vineri o ofensiva, exploatand avantajul sau tot mai mare pe campul de lupta din estul Ucrainei, relateaza Reuters.