- O racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut luni in extremitatea de nord a localitatii Naslavcea, aflata la granita cu Ucraina, potrivit Moldpres, agentia nationala de presa a Republicii Moldova. Nu s-au inregistrat victime, dar ferestrele mai multor locuinte au fost distruse.

- Presedintele ucrainean Voldomir Zelenski a dat asigurari ca tara sa isi va imbunatati apararea antiaeriana. Bombardamentele masive lansate de rusi in ultimele zile au produs distrugeri pe scara larga in Ucraina. Strategia lui Zelenski se bazeaza exclusiv pe ajutorul primit de la parteneri

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a distrus toate cele cinci rachete lansate in salva de rusi spre Kiev, sambata sambata, potrivit lui Oleksi Arestovici, consilier in Biroului Președintelui Ucrainei, scrie RBC, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe explozii au fost auzite miercuri in centrul Kievului, la scurt timp dupa declansarea sirenelor antiaeriene. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anuntat ca apararea antiaeriana ucraineana a doborat "mai multe rachete rusești" deasupra Kievului.

- Presedintele Volodimir Zelenski a asigurat luni ca Ucraina nu va fi intimidata de bombardamentele masive efectuate de Rusia, care au lovit infrastructuri energetice importante si s-au soldat cu cel putin 11 morti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Este a 225-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele Ucrainei afirma ca armata ucraineana a recucerit peste 500 de kilometri patrați in regiunea Herson. Doi ruși cer azil politic in SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Armata ucraineana a lansat o contraofensiva puternica pe frontul de est. Kievul a anunțat ca a spart liniile ruse de aparare de la Herson. De cealalta parte, Moscova susține ca a respins atacul. Noi lupte au avut loc și in Nikolaev. Primarul orașului spune ca bombele rusești au cazut peste mai multe…