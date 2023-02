Stiri pe aceeasi tema

- Acuzele confuze venite de la Moscova sunt doar o alta dovada a eficientei noastre - a Ucrainei, a Statelor Unite si a intregii lumi libere, a spus marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in singura sa referire la discursul lui Vladimir Putin, care a anuntat continuarea ostilitatilor din Ucraina,…

- „Am inceput ziua de astazi cu o reuniune extinsa si detaliata a Consiliului de Securitate Nationala, inclusiv cu rapoarte de pe linia frontului de la comandantii nostri din cele mai fierbinti zone. Comandantul-sef Zalujni a raportat despre situatia generala de pe linia frontului si despre atacurile…

- Situatia „se complica” pe frontul din Ucraina, care este din nou tinta unor bombardamente intense, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski. „In cele 346 de zile ale acestui razboi, am spus de multe ori ca situatia de pe front este dificila. Si ca situatia se complica”, a spus el in mesajul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a minimalizat miercuri impactul pe care il vor avea tancurile Leopard 2 in respingerea forțelor ruse in Ucraina, spunand ca ajutorul militar „va arde la fel ca restul”, transmite CNN. „Sunt convins ca mulți experți ințeleg și absurditatea acestei…

- Și rușii, și ucrainenii au „forțe semnificative” in Zaporojie Britanie, a transmis Ministerul britanic al Apararii. Intre timp, in Bahmut au loc lupte sangeroase, in timp ce mercenarii Wagner și-au consilidat forțele in Soledar. Mark Milley, șeful Statului Major al SUA, spune ca in acest an, va fi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a precizat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor efectuate de ruși, informeaza CNN . „Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila…