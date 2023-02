Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 februarie, președintele Ucrainei Volodimir Zelensky va participa la summitul UE de la Bruxelles și se va intalni acolo cu premierul italian Giorgia Meloni.Vizita lui Zelensky la Bruxelles și intalnirea cu Meloni „in marginea summitului UE” au fost anunțate de surse Reuters . Detaliile viitoarei…

- Intalnire importanta la Sorbona intre presedintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee. In fața parlamentelor reunite, Macron a spus ca "locomotiva" franco-germana va fi "pioniera refondarii Europei", iar Scholz a promis ca Berlinul…

- Sefa Bundestagului, camera inferioara a parlamentului german, Barbel Bas, a facut apel la relansarea aliantei franco-germane, „motorul Europei”, in ciuda dezacordurilor recente dintre Paris si Berlin, intr-un interviu pentru AFP difuzat sambata, relateaza Agerpres . „Am mare speranta ca relatiile franco-germane…

- Vladimir Putin nu le va trimite urari de anul nou presedintilor american Joe Biden, francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz, in plina criza intre Moscova si Occident din cauza ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP.

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE au anuntat joi ca au aprobat transpunerea in dreptul european a impozitului minim de 15% pe profiturile multinationalelor, dupa ridicarea blocajelor maghiar si polonez, scrie AFP. Intrarea in vigoare a masurii in Europa este prevazuta pentru 31 decembrie 2023.…

- Daca-i intinzi o ramura de maslin unui urs, iți va smulge brațul. Iarna abia a inceput și au aparut deja indicii ingrijoratoare cum ca mari țari europene – și UE – iși atenueaza poziția in privința Ucrainei și merg pe fagașul dorit de Rusia. In cursul vizitei sale de stat in SUA de saptamana trecuta,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a intilnit cu liderul Chinei, Xi Jinping, și a declarat ca țarile trebuie sa iși uneasca eforturile pentru a pune capat razboiului din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la The Guardian. Liderii s-au intilnit pe marginea summitului…