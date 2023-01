Stiri pe aceeasi tema

- Mașina birocratica rusa este destul de stangace și unele aspecte ale vieții civile raman nerezolvate. Bloggerul a afirmat ca Oblastul Lugansk funcționeaza in continuare ca și cum ar fi inca un teritoriu ucrainean și ca regiunea intampina dificultați in accesarea anumitor bunuri.

- Aproape toata partea de sud a regiunii Voronej, inclusiv marile centre regionale Rososh și Pavlovsk, se incadreaza in zona de evacuare menționata, de o suta de kilometri. Populația totala a acestui teritoriu este de peste 270.000 de oameni.

- Comisarul pentru drepturile omului pentru Rada Suprema, Olena Vikhor, a raportat in noiembrie ca oficialii ruși de ocupație au trimis 6.032 de copii ucraineni in teritoriile ocupate de ruși și in Rusia. Deportarea și adopția forțata a copiilor ucraineni echivaleaza cu o campanie de curațare etnica.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".