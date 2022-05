Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- Potrivit surselor publicației, dupa eșecurile armatei ruse de la inceputul razboiului, Putin a luat serios posibilitatea unei reglementari pașnice, dar acum nu mai vede perspective in acest sens.Distrugerea crucișatorului „Moscova” a influențat și poziția președintelui rus: l-a infuriat, au declarat…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de pușcași marini ucraineni s-au predat in orașul-port asediat Mariupol și a cerut forțelor ramase ascunse in combinatul siderurgic Azovstal sa se predea. Nu a existat niciun comentariu din partea oficialilor ucraineni cu privire la declarația facuta…

- Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.

- Au trecut 30 de zile de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuseste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…