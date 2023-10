Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene din zona Herson desfașoara „o lupta contra-baterie”, distrugand depozitele de aprovizionare ale rușilori și lovind pozițiile acestora, a anunțat vineri Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit armatei ucrainene, ieri, Forțele Aeriene ucrainene au lansat 13 atacuri pe…

- Fortele de Aparare ale Ucrainei raporteaza ca, in noaptea de duminica spre luni, ocupanții ruși au folosit aproape 20 de drone Shahed, o duzina de rachete Kalibr și doua rachete hipersonice Onyx pentru a lovi Odesa și alte regiuni ucrainene, informeaza RADOR Radio Romania.Forțele și sistemele de…

- Grupul de trupe ruse „Nipru” de pe direcția Herson a distrus arme și echipamente militare straine furnizate Forțelor Armate ale Ucrainei folosind obuziere Msta-B, potrivit Ministerului rus al Apararii

- Razboi in Ucraina, ziua 552. Comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, Oleksandr Sirskii, a cerut intarirea apararii orașului Kupiansk, dar conducerea armatei SUA nu este de acord.

- Noi imagini aparute pe rețelele de socializare arata un amplu asalt al armatei ucrainene pe frontul de la Robotine, localitate recent eliberata de trupele Kievului. Ucrainenii au atacat aici cu cel puțin 80 de blindate. Și pe frontul din Crimeea, forțele de la Kiev au desfașurat un atac masiv. Zeci…

- Armata ucraineana se confrunta cu atacuri dure din partea armatei ruse care folosesc focurile de artilerie și loviturile aeriene pe mai multe fronturi aflate in estul și sudul țarii, conform unui raport emis joi, la Kiev, de Statul Major

- Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de…