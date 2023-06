Stiri pe aceeasi tema

- Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook, informeaza DPA potrivit Agerpres.Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane…

- UPDATE 00:00 - Zelensky spune ca Ucraina este pregatita pentru contraofensiva, transmite Kyiv Independent Ucraina a doborat 6 din 8 drone Shahed peste noapte Fortele ucrainene au doborat sase din opt drone Shahed de fabricatie iraniana, precum si patru din sase rachete de croaziera Kh-101 lansate…

- Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor estice, au declarat vineri (26 mai) oficiali ucraineni. Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei in aceasta luna, atacand…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Apararea antiaeriana ucraineana a anunțat ca a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. Conform declarațiilor autoritaților ucrainene, un total de 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…