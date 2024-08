Forțele ruse au bombardat periferia orașului Herson de pe malul stang al raului Nipro, ucigand un barbat, a declarat Roman Mrochko, șeful Administrației Militare a regiunii Herson. „Un barbat, in varsta de 68 de ani, a suferit rani mortale. Corpul sau a fost recuperat de sub daramaturi de catre salvatori. O femeie, in varsta de 73 de ani, a fost ranita. Medicii i-au oferit asistența necesara la fața locului”, a declarat Mrochko.