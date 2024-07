Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, luni, ca armatele sale au cucerit inca doua localitați in estul Ucrainei, una in regiunea Harikov, alta in regiunea Donețk, transmite oficiosul Kremlinului, Tass.

- Forțele ruse au atacat, duminica, cele mai mari doua orașe din Ucraina, fragmente de racheta cazand peste un bloc de apartamente intr-o suburbie a Kievului, iar o bomba aeriana ghidata a lovit un oficiu postal la Harkov, ucigand o persoana. Administrația militara din Kiev a precizat ca resturile de…

- In acest context, presedintele Volodimir Zelenski a facut apel la aliatii sai occidentali sa "accelereze" livrarile de arme."Rusii au atacat orasul Vilnіansk, in regiunea Zaporojie, iar inamicul a ucis sapte persoane. Doi dintre morti erau copii", a transmis Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii.Zece…

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState, care monitorizeaza zilnic evolutia conflictului,…

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Lupte grele la Avdiivka - Forțele ucrainene au respins 131 de atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore. 55 din acestea au avut loc pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat o racheta și 82 de atacuri aeriene. Aviația ucraineana a atacat 13…