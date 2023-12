Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres."Marea nava de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusa" de pilotii fortelor aeriene, au…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Forțele ucrainene au doborat 104 din cele 112 drone de tip kamikaze Shahed-136, lansate de Rusia in ultima saptamana, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat ca au respins un nou atac rusesc cu drone in cursul noptii de vineri spre sambata, doborand 30 din cele 31 de dispozitive explozive lansate in mai multe regiuni ale tarii, relateaza AFP, conform Agerpres.roIn atac au fost folosite in total 31 de drone Shahed 136…

- Rusia a declarat astazi ca a distrus 16 drone ucrainene, in sudul tarii si in Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014. In noaptea trecuta, “a fost dejucata o tentativa a regimului de la Kiev de a comite un atac terorist prin recurgerea la drone aeriene impotriva unor situri pe…

- Rusia a lansat atacuri cu drone impotriva mai multor regiuni ucrainene, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Autoritațile au avertizat populația cu privire la amenințari și a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi

- Forțele ucrainene vor avea, in curand, capacitați de control al focului asupra Crimeei ocupate de Rusia, a promis președintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs online la summitul parlamentar al Platformei Crimeea, potrivit Kyiv Independent.O serie de atacuri ucrainene asupra Flotei ruse a Marii Negre…

