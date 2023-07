Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Soldații ruși predandu-se in masa rebelilor Wagner, in Voronej. Wagner controleaza acum atat Rostov (populație 1,1 milioane), cat și Voronej (tot așa). Exista mișcari spre Krasnodar (1 milion) și Volgograd (950k), deocamdata fara nici o rezistența. Ziarmm.ro The post RAZBOI UCRAINA – Soldații ruși se…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters.

- In dimineața de marți, 13 iunie, a fost anunțata o alerta aeriana in mai multe regiuni ale Ucrainei. Mai multe obiecte civile, inclusiv o cladire cu cinci etaje, au fost lovite in Krivoi Rog.

- Imaginile din satelit de la Maxar arata ca podul rutier care traversa barajul era intact pe 28 mai, dar imaginile din 5 iunie arata ca o secțiune a aceluiași pod lipsește. Analiza imaginilor satelitare cu rezoluție mai mica sugereaza ca pierderea secțiunii podului a avut loc intre 1 și 2 iunie.Soldați…

- Un nou schimb de prizonieri a avut loc intre Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat, in noaptea de joi spre vineri, ca 106 soldați ucraineni au fost eliberați, in urma operațiunii. Aceștia fusesera dați disparuți și nu se mai știa nimic despre soarta lor.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, anunța despre inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din cadrul Acordului privind Adunarea Interparlamentara a Comunitații Statelor Independente, conform deschide.md.„Aflarea in CSI nu a aparat țarile membre de atacuri militare,…

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.