- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte, transmite marti dpa. #Kyiv after missile Atteck pic.twitter.com/D86JsNNThe — Ukraine live (@Gadhwara27) February 28, 2022 #Kyiv after rocket Atteck pic.twitter.com/iV3PNVBew1 — Ukraine live (@Gadhwara27) February…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Imaginile prin satelit inregistrate luni indicau prezenta unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev care se intindea pe aproximativ 64 de kilometri, mult mai lung decat cel raportat mai devreme in cursul aceleiasi zile (27 de kilometri), transmite Reuters, citata de Agerpres . Conform informatiilor…

- O coloana de tancuri rusesti a fost depistata in noaptea de luni spre marți afara Kievului. Convoiul se intinde pe o lungime de 64 de km. Imaginile din satelit au fost transmise de compania de supraveghere Maxar.

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehoicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta racheteleor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri…

- Razboi in Ucraina. Confruntari intre trupele ucrainene si ruse au loc si nordul Peninsulei Crimea, un astfel de loc fiind Herson, loc unde de o parte a podului sunt teritorii controlate de rusi, in timp ce de cealalta sunt ucrainenii care incearca sa tina fortele statului agresor la distanta, iar situatia…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vorbind la o ședința a celei de-a șaptea sesiuni de la Rada Suprema, a semnat un decret privind consolidarea capacitații de aparare a statului și atractivitatea serviciului militar, care prevede o creștere a numarului de soldați, informeaza Interfax.…