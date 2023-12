LIVE TEXT - Război în Ucraina: Conflictul pare să fi înghețat, Polonia cere Occidentului să susțină în continuare țara atacată de Rusia Conflictul pare sa fi inghețat și la propriu și la figurat in razboiul dintre Ucraina și Rusia. Odata cu venirea iernii, luptele la sol par sa fie tot mai puține, conflictul desfașuranduse-se mai mult in aer. Dronele sunt folosite de ambele parți, in incercarea de a distruge infrastructura militara de pe teritoriul fiecarui stat. Ultimul asalt al armatei lui Putin a avut loc la Odessa, in cea de-a 667 zi a conflictului d ela granițele Romaniei.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 23 decembrie, ora 00.20: Polonia indeamna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

