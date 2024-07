Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 110 prizonieri de razboi ucraineni au fost executati in timp ce se aflau in captivitate in Rusia de la inceputul invaziei, a anuntat miercuri un reprezentant al Parchetului General al Ucrainei, Iuri Belousov, citat de EFE.

- Ministerul rus al Apararii a declarat marți ca procesul de negociere a dus la returnarea a 90 de militari ruși de pe teritoriul controlat de Kiev, care erau in pericol de moarte in captivitate. "In schimb, au fost predați 90 de prizonieri de razboi ai FAU", a declarat ministerul intr-o declarație. "In…

- Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat…

- Hidrocentrala Dnipro din Zaporojie, cea mai mare din Ucraina, este in stare critica dupa ce forțele ruse au lansat mai multe atacuri, a anunțat guvernatorul regiunii.In plus, acesta a mai transmis ca a fost nevoie sa opreasca producția de energie electrica. Traficul peste barajul Dnipro a fost de asemenea…

- Rusia a lansat in cursul nopții un nou atac masiv cu rachete si drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. "Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv contra industriei noastre energetice!", a scrie pe Telegram ministrul Energiei, Gherman…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avut o reacție furioasa dupa ce Camera Reprezentanților Congresului SUA a aprobat un pachet de proiecte de lege care include asistența militara pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Medvedev a scris pe Telegram despre ajutprul de 61…

- Biroul procurorului general al Ucrainei investigheaza in prezent cazurile a 54 de soldati ucraineni care au fost executati de catre fortele ruse dupa ce au fost capturati, a declarat marti Iuri Belousov, seful Departamentului pentru crime de razboi din cadrul Procuraturii Generale de la Kiev. „Avem…