- Rusia a anuntat miercuri ca a distrus in cursul noptii patru drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, la granita cu Ucraina, si Oriol, de asemenea in vest, informeaza France Presse, conform Agerpres.In trei comunicate separate publicate in cursul noptii de marti spre miercuri, Ministerul rus…

- Atac cu drone și rachete al Rusiei asupra Ucrainei in timpul nopții, anunța Forțele Aeriene Ucrainene, pe canalul oficial de Telegram. Incepand cu ora 3:13 s-au activat sirenele in regiunile Dnipro, Zaporojie, Herson și Nikolaiev din cauza dronelor de atac

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- UPDATE 07:45 – Rusia a anuntat ca a doborat 20 de drone ucrainene care vizau tinte in Crimeea. Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. “In aceasta noapte (de…

- Nava a fost avariata si doua remorchere au sosit la fata locului, a indicat agentia de presa rusa Tass, citand Centrul maritim de salvare. Potrivit sursei citate, nu s-a scurs petrol din nava avariata, care are 11 persoane la bord, scrie Agerpres .Potrivit Moscow Times , nava in cauza este chimistierul…

- Forțele ucrainene pregatesc o posibila intrare "in curand" in Crimeea, conform declarațiilor lui Kirilo Budanov, șeful direcției de informații al Ministerului ucrainean al Apararii. Scopul lor este sa recucereasca peninsula anexata de Rusia in 2014, insa o data exacta pentru inceperea operațiunii nu…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…