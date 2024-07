Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Achim (www.b1tv.ro) Forțele ucrainene au transmis ca au distrus 25 din cele 38 de drone rusești care au fost lansate in noaptea trecuta. Trei drone au cazut in Romania „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructuri ucrainene in cateva zone, inclusiv…

- Fortele ucrainene au anuntat joi ca trei drone „au fost pierdute” dupa ce au trecut frontiera de stat cu Romania, informeaza Reuters. „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructura ucraineana in mai multe zone, inclusiv sudul regiunii Odesa si centrul…

- Rachete și drone doborate - Apararea aeriana ucraineana a anunțat ca a doborat noaptea trecuta doua rachete ghidate rusești Kh-59/Kh-69 și patru drone de recunoaștere. Țintele au fost neutralizate in partea de est a țarii, relateaza Ukrainska Pravda.STIRIPESURSE.

- Nicio drona nu trece - Apararea aeriana ucraineana a doborat toate cele 10 drone de atac de tip Shahed care au fost lansate de Rusia peste noapte. Dronele au fost doborate deasupra regiunilor Nikolaiev, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasi și Vinnitia.STIRIPESURSE.

- Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat…

- Doar o drona a scapat - Rusia a lansat noaptea trecuta 14 drone Shahed-131/136 asupra Ucrainei, iar apararea aeriana a doborat 13, in regiunile Nikolaiev, Kirovohrad și Rivne. Dronele au fost lansate din orașul rus Primorsko-Akhtarsk. Alerta de atac aerian a fost activata dimineața, la 7:00, in regiunile…

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Cel putin 11 persoane au fost ucise, duminica, in urma unor bombardamente in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, tinta unei noi ofensive rusesti incepand din 10 mai, au anuntat autoritatile locale

- Razboi in Ucraina, ziua 815. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat legea privind recrutarea condamnaților in armata. Actul normativ va permite creșterea bazei de recrutare pentru armata. De asemenea, Zelenski a semnat legea prin care crește a