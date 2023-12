Stiri pe aceeasi tema

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Oficialii de la Kiev au declarat ca Ucraina a fost lovita de 18 atacuri rusești cu drone și un numar nespecificat de rachete, iar forțele aeriene au distrus 16 dintre drone și o racheta. O persoana a fost ranita de daramaturi cazute in vestul regiunii Khmelnytskyi. De asemenea, au fost avariate depozite…

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Forțele ruse au efectuat atacuri asupra a 11 regiuni ale Ucrainei in ultimele 24 de ore, ucigand cel puțin doua persoane și ranind cel puțin șapte, au informat oficialii locali, vineri dimineața. In Donețk, atacurile rusești au ranit o persoana in Oleksandropil și una in Avdiivka, a raportat Administrația…

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri, 29 septembrie, ca viitoarea sa campanie de recrutare va include pentru prima data barbați eligibili din patru regiuni ocupate din Ucraina. Un alt val de recrutare in Rusia incepe la 1 octombrie, dar armata i-a linistit pe viitorii soldati ca nu vor fi trimisi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege prin care stabileste ca data de 30 septembrie sa fie marcata de acum oficial ca "Ziua reunificarii" cu Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, cele patru regiuni din estul si sudul Ucrainei anexate de Kremlin acum un an, potrivit EFE.