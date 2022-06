Stiri pe aceeasi tema

- Marina ucraineana a anuntat luni ca a reusit sa indeparteze flota rusa la peste 100 kilometri de coasta ucraineana a Marii Negre, unde navele rusesti efectueaza de mai multe saptamani o blocada navala, informeaza agentiile EFE si AFP.

- Este a 103-a zi de la inceperea razboiului in Ucraina. Zelenski a vizitat prima linie de aparare ucraineana din regiunea Lugansk-Donetk. Putin da vina pe Occident pentru criza alimentara si energetica creata la nivel mondial.

- Rusia a pierdut in cele trei luni de razboi impotriva Ucrainei circa o mie de tancuri, dar in pofida pierderilor suferite are in continuare disponibile majoritatea capabilitatilor angajate in acest conflict, a declarat joi in fata presei americane un responsabil militar de la Washington, potrivit…

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- Nave ale flotei ruse la Marea Neagra s-au indepartat la 200 de kilometri distanta de coasta ucraineana, cu toate ca "amenintarea atacurilor cu rachete ramane", a anuntat marti Comandamentul Operativ Sud al armatei Ucrainei, citat de portalul ucrainean Pravda, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Un caz dramatic a fost descoperit de jurnaliștii ucraineni, doi frați lupta in același razboi, dar de pe baricade diferite. In timp ce unul este general in armata lui Putin, celalalt lupta pentru libertatea Ucrainei. Jurnaliștii ucraineni au vrut sa afle mai multe despre acest caz și au realizat un…

- Cel putin patru fosti militari portughezi, veniti in Ucraina pentru a intra in ''legiunea internationala'' alcatuita din combatanti straini care lupta alaturi de armata ucraineana impotriva invaziei ruse, se aflau la baza de la Iavoriv atacata duminica de Rusia cu rachete, dar toti sunt teferi, relateaza…

- O lege socanta a intrat in vigoare in Ucraina: civilii acestei tari pot sa deschida focul asupra soldatilor identificati ca fiind forte ostile. Noua lege, intrata in vigoare luni, mai stipuleaza ca strainii si apatrizii care traiesc legal in Ucraina pot la randul lor sa faca rost de arme si sa le foloseasca…