Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa cauta un nou mod de a lovi capitala Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a regiunii Kiev, Serhii Popko. "Agresorul incearca tactici noi - cauta momentul potrivit, metode și mijloace pentru a lovi Kievul. Deoarece capitala Ucrainei a fost și va fi mereu una dintre cele mai importante…

- Obiectivele atacului, potrivit presei locale, care il citeaza de Budanov, se afla la aproximativ 270 de kilometri de actuala linie a frontului, unde trupele ucrainene se apara de invazia rusa.Baza aeriana de la Morozovsk este una dintre cele mai importante instalatii militare rusesti din regiune, potrivit…

- Comisia Europeana a propus, marti, prelungirea protectiei acordate refugiatilor ucraineni in Uniunea Europeana, cu un an, pana pe 4 martie 2026. Masura va fi discutata, joi, de ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii, care se intalnesc in Luxemburg. Propunerea Comisiei va fi aprobata…

- UPDATE 6:00 - Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari miercuri ca tara sa nu are "ambitii imperiale" si nu intentioneaza sa atace NATO, declaratie facuta la peste doi ani de la lansare ofensivei impotriva Ucrainei, relateaza AFP preluat de Agerpres."Nu cautati ceea ce nu exista (...) nu cautati…

- Generalul Vladimir Kulisov, prim-adjunct al directorului Serviciului Federal de Securitate al Rusiei si seful politiei de frontiera, a afirmat, marți, ca NATO desfașoara exerciții care implica arme nucleare in apropierea graniței sale, relateaza Xinhua, citata de Agerpres.„In apropierea granitei cu…

- Armata rusa a anuntat marti ca a inceput in apropiere de Ucraina exercitii militare privind utilizarea armelor nucleare tactice, exercitii ordonate la inceputul lunii mai de presedintele Vladimir Putin, dand asigurari ca este vorba despre un raspuns la "amenintarile" occidentale.

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Un raport de activitate pe anul 2023 al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) arata ca Romania a fost vizata de mai mulți spioni care au incercat sa culeaga informații despre țara noastra, exerciții militare și despre ajutorul acordat Ucrainei, transmit G4media și Digi24.Potrivit raportului,…